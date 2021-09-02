Max Meyer kimdir? Max Meyer nereli? Max Meyer kaç yaşında? Fenerbahçe transferi Max Meyer hayatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu kattı. Sarı lacivertliler Alman futbolcu Max Meyer ile anlaşma sağladı. Max Meyer, Schalke'nin 2012//13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadığı maçlarda forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Max Meyer kimdir?

18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'nın Oberhausen kentinde doğan Meyer, futbola 2002 yılında Oberhausen'in altyapısında başlarken, 2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergieldiği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Kln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi. Meyer geçen sezon 14 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

Millî takım kariyerine, 2009'da Almanya U-15 forması giyerek başladı. İlk millî golünü de ilk oynadığı maçta attı. 2012'de U-17 millî takımıyla birlikte Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Almanya, grupları gol yemeden namağlup olarak geçerken, Meyer de Almanya'nın attığı 5 golün 3'ünü kaydedip, birinin de asistini yapmıştı.