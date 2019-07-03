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Max Kruse'un ilk hedefi 4. yıldız

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse:"İlk hedefim formamıza 4. yıldızı kazandırmak. Umarım bu kulübün çok önemli bir parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım"- "Çok sıkı bir şekilde çalışarak yeni sezona hazır olmak istiyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:14
Max Kruse'un ilk hedefi 4. yıldız


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takımdaki ilk hedefinin 4. yıldızı kazanmak olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli takımın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kruse, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini vurgulayan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. İlk hedefim formamıza 4. yıldızı kazandırmak. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Böyle büyük bir kulüp, çok daha büyük başarılar kazanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyecek olmasına ilişkin Kruse, "Birçok efsane, Fenerbahçe'de 10 numarayı taşıdı. Bu, bana da nasip oldu. Hem benim hem de Fenerbahçe için çok önemli. Umarım bu kulübün çok önemli bir parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Kruse, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Hamburg'dan tanışıyoruz. Gelmeden önce onunla konuştum. İstanbul'un harika bir şehir ve Fenerbahçe'nin inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Ayrıca Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve çok sıkı bir şekilde çalışarak yeni sezona hazır olmak istiyorum."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:14
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Max Kruse
  4. transfer

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