Max Kruse resmen Fenerbahçe'de
- Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladı03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:21
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
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