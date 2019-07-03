Max Kruse resmen Fenerbahçe'de - Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

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