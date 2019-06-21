0553 313 94 23

Max Kruse kimdir nereli ve kaç yaşında? Max Kruse Fenerbahçe transfer

Max Kruse’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Max Kruse kimdir? Max Kruse nerile ve kaç yaşında? Max Kruse hangi takımlarda oynadı? Sorusu da sorulmaya başladı. Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti. İşte Max Kruse biyografisi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:36
Max Kruse kimdir nereli ve kaç yaşında? Max Kruse Fenerbahçe transfer

Max Kruse’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Max Kruse kimdir? Max Kruse nerile ve kaç yaşında? Max Kruse hangi takımlarda oynadı? Sorusu da sorulmaya başladı. Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti. İşte Max Kruse biyografisi.

Max Kruse kimdir?

19 Mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:36
  1. Max Kruse kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Max Kruse Fenerbahçe transfer
  3. max kruse
  4. max kruse kimdir
  5. max kruse kaç yaşında
  6. fenerbahçe
  7. max kruse fenerbahçe
  8. transfer haberleri
  9. fenerbahçe transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express Arasında işbirliği protokolü
    1. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    2. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    3. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    4. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    5. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    6. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    7. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    8. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    9. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    10. Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    11. Kiri su arıtmaya her hafta bakım
    12. Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su..
    13. Fransa’da 5.1 büyüklüğünde deprem
    14. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    15. Hobiler ve hayaller AKADEMA ile..
    16. Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı..
    17. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    18. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    19. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    20. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı