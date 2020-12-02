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Aktüel Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Aktüel

Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda turkuaz rengiyle dikkati çeken Mavigöl, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır: - "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:32:14 -
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğada huzur arayanların uğrak noktası haline geldi.

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.

Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine, Mavigöl'ün Giresun'da turistlerin rağbet gösterdiği önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı. Hıdır, "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor." dedi.

Bölgenin salgın döneminde de ilgi gördüğüne işaret eden Hıdır, "Pandemide ziyaretçi sayısının düşeceğini tahmin ediyorduk ancak çok büyük bir olumsuz etki oluşmadı. Yine insanlar Mavigöl'ü ziyaret etti." diye konuştu.

- "Pandemi döneminde burada nefes alıyoruz"

Ziyaretçilerden Hatice Seyis, Mavigöl'ün memleketin en güzel alanlarından olduğunu kaydederek, "Mavigöl, Giresun'un doğal güzelliğidir. Mavigöl'ün güzellikleriyle bir anı bırakmak, fotoğraf çekmek için mevsim ayırt etmeksiniz buraya geliyoruz. Pandemi döneminde burada nefes alıyoruz." dedi.

İlhan Artul da Mavigöl'ün doğal güzelliğinin kendisini cezbettiğini dile getirerek, "Ailece Mavigöl'ü ziyaret edelim istedik. Malum pandemi dönemindeyiz, sokağa çıkış kısıtlamaları da var, burası da çocuklara iyi geliyor, o yüzden geldik." ifadelerini kullandı.

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