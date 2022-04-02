  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mavi vatan nöbetinde ilk iftar
Aktüel

Mavi vatan nöbetinde ilk iftar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 23:48:00 -
Mavi vatan nöbetinde ilk iftar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.

AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk iftar heyecanını görüntüledi. Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken dinlenmekte olan diğer askerler ise iftar masasını hazırladı.

Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte iftar yapan bahriyeliler, daha sonra vatan nöbetine devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay