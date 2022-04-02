Mavi vatan nöbetinde ilk iftar
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.
AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk iftar heyecanını görüntüledi. Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken dinlenmekte olan diğer askerler ise iftar masasını hazırladı.
Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte iftar yapan bahriyeliler, daha sonra vatan nöbetine devam etti.