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Mavi Marmara’da yaralıya tazminat yolu

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine terör devleti İsrail askerlerince uluslararası sularda yapılan saldırıda yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu. Böylece 10 Türk’ün hayatını kaybettiği saldırıda yaralananlara da tazminat yolu açılmış oldu.

29 Eylül 2019 Pazar 09:49
Mavi Marmara’da yaralıya tazminat yolu

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların da gemide hayatını kaybedenlerin aileleri gibi tazminat alabilmesinin yolu açıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu. “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında Gazze’ye gitmek üzere 28 Mayıs 2010’da Antalya Limanı’ndan hareket eden “Mavi Marmara” adlı yolcu gemisine, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail güçlerince 31 Mayıs 2010’da müdahale edilmişti. Olayda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeleri yapıldı ancak yaralananlar da tazminat talebiyle davacı oldu. Yaralıların yerel mahkemelere açtığı davalar, olayın Türk kaza hudutlarında değil, uluslararası sularda meydana gelmesi, mahkemenin başka bir devleti yargılama yetkisinin bulunmadığı gerekçeleriyle reddedildi. Temyiz üzerine ise dosyalar Yargıtay 4. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemelerin bu yönde verdiği kararları bozdu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:49
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