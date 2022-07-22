Mavi haşhaşlı kek nasıl yapılır? Haşhaşlı şerbetli kek tarifi:
Haşhaşlı kek yapılışı | Pratik ve leziz bir kek tarifi arayanlar 'Haşhaşlı kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kek şerbetli mi olur? Mavi haşhaşlı kek gerekli malzemeler:
Çayın yanına leziz bir tarif arayanlar ‘Farklı kek tarifi’ konusunu araştırıyor. Peki, mavi haşhaşlı şerbetli kek nasıl yapılır?
Haşhaşlı şerbetli kek tarifi:
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı mavi irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbeti için:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
Üzeri için:
- 2 paket krem şanti
- 2 su bardağı süt
Mavi haşhaşlı kek nasıl yapılır?
Haşhaşlı kek için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekli. Bunun için su ve şerbeti ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şerbet kıvam alınca ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın.
Bir yoğurma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından yağ ve sütü karışıma ekleyin.
Kaseye irmik, un, haşhaş, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.
Keki arzu ettiğiniz tepsiye boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.
Kek fırındayken siz krem şantıyi hazırlayıp buzdolabına kaldırın.
Kek fırından çıktıktan birkaç dakika sonra üzerine kürdanla delikler açın.
Kepçeyle kekin üzerine şerbeti gezdirin.
Kek şerbetini çekince üzerine krem şantiyi sürün.
Afiyet olsun.