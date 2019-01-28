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"Mavi Balina"ya karşı uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Çocukları Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalışıyoruz"- "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor"

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:28
"Mavi Balina"ya karşı uyarı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını belirterek, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Mavi Balina oyununa karşı aileleri uyardı.

Çocukları, Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Sayan, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." dedi.

Sayan, ailelerin bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının bulunduğu "guvenliweb.org.tr" adresinden de dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinebileceklerine dikkati çekerek, ailelerin, öncelikle çocukların internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olup, onlarla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Ailelerin, Mavi Balina gibi sözde oyunlara karşı neler yapılması gerektiğine değinen Sayan, şunları kaydetti:

"Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun. Çocuğunuzun internete erişiminin, aileyle ortaklaşa kullanılan bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuğunuzla internet dünyasını birlikte keşfederek, ona rol model ve rehber olun. Mahremiyet bilinci oluşturun, çocuklarınıza gerçek hayatta olduğu gibi internette de tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması gerektiği bilincini verin.
İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, http://www.guvenliweb.org.tr/ ve http://guvenlioyna.org.tr/ internet sitelerinden dijital oyunlardaki ve sanal ortamdaki tehlikelerine karşı bilgi edinin. Çocuğunuzun davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve ders notlarında düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, elektronik aletlerden uzak kalmasını sağlayarak uzmanlardan destek alın."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:28
  1. Mavi Balina
  2. Ömer Fatih Sayan
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

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