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Mathieu Valbuena'nın neden oynatılmadığı ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunun Valbuena'nın "25 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi nedeniyle forma giyemediği iddia edildi.

23 Ekim 2018 Salı 09:22
Mathieu Valbuena'nın neden oynatılmadığı ortaya çıktı!

Sezon başından beri gol yollarında etkili olamayan Fenerbahçe ligin düşme hattının hemen üstünde yer alırken, geçtiğimiz sezon takıma 8 gol-16 asitlik katkı sağlayan Mathieu Valbuena kulübeden çıkamıyor. 

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, tartışma konusu olan Fransız yıldızın durumunun nedeni 2+1 yılllık sözleşmesindeki "25 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi. 

YILLIK 2.7 MİLYON EURO
Haberde, Fransız oyuncunun opsiyonunu kullanmak istemeyen Sportif Direktör Comolli'nin bu isteğini Cocu'ya ilettiği belirtildi. Sözleşmesi otomatik olarak uzamaması için Valbuena mecbur kalmadıkça oynatılmayacak. Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon euro alıyor. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:22
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