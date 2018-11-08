Mathieu Valbuena: Şantaj olayı beni çok etkiledi



Fransa Milli Takımı'nda kadro dışı kalması hakkında konuşan Valbuena, ''Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. İlk iki yılım çok zor geçti. Bence daha iyi bir ayrılığı hak ediyordum. Fransa formasını 50'nin üzerinde giymiş bir futbolcuyum. Şimdi sadece bu takımın bir taraftarıyım ve bir pişmanlığım yok.'' sözlerini kullandı.



''BU OLAY BENİ ÇOK ZORLADI''



Benzema ile yaşadığı olayın kariyerini etkilediğini kaydeden tecrübeli futbolcu, ''Artık alıştım ama bu şantaj olayı beni çok zorlamıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımda bu olayların beni daha güçlendirdiğini görüyorum.'' şeklinde konuştu.