Matcha çayı nedir? Matcha zayıflama çayı

Son günlerde kilo vermede etkili olmasıyla meşhur olan, Japonya'dan kopup gelen Matcha çayı kilo problemlerinin yanında antioksidan içeriği ile de vücuda şaşırtıcı faydalar sağlıyor. Peki matcha çayının faydaları nelerdir? Matcha çayı nedir? İşte detaylar...

Matcha çayı nedir?

Anavatanı Japonya başta olmak üzere Avrupa, Asya ülkerinde tüketilen matcha yeşil çayı, son zamanlarda Türkiye’de de popülerliğini arttırmaya başladı. Matcha çayı elde edilirken, toplanmadan önce 15 gün boyunca gölgede bırakılır ve bitkinin daha fazla klorofil salgılamasını sağlanır. Bu matcha çayının en önemli özelliklerini belirler.

Çünkü klorofil çaya parlak renk verir, kuvvetli tat verir ve yüksek miktarda antioksidan içermesini sağlar. Matcha çayını diğer yeşil çaylardan ayıran en önemli özellik ise antioksidan miktarının çok yüksek oranda olmasıdır.

Matcha çayı nasıl üretilir?

Matcha çayı elde edilirken, toplanmadan önce 15 gün boyunca gölgede bırakılır ve bitkinin daha fazla klorofil salgılamasını sağlanır. Bu matcha çayının en önemli özelliklerini belirler. Çünkü klorofil çaya parlak renk verir, kuvvetli tat verir ve yüksek miktarda antioksidan içermesini sağlar. Matcha çayını diğer yeşil çaylardan ayıran en önemli özellik ise antioksidan miktarının çok yüksek oranda olmasıdır.

Gyokuro cinsi çay yapraklarından elde edilen matcha çayı, buhara maruz bırakılır ve daha sonra kurutulur. Sonrasında ise fazlalıklarından ayrıldığı bir işleme sokulur. Bu işlemlerin sonucunda az miktarda bir Tencha elde edilir. Tencha ise genelde el değirmeni kullanılarak toz haline getirilir. Tencha’yı öğüterek matcha çayı elde edilir ve bu işlem 3-4 saat aralığında sürmektedir.

Matcha çayının faydaları nelerdir?

1. İyi bir antioksidan



Matcha çayının antioksidan gücünü değerlendiren bir araştırma çalışması, matcha çayında diğer yeşil çaylara kıyasla en yüksek miktarda epigallocatechin gallate (EGCG) bulunduğunu ortaya koydu. Bu madde son derece sağlıklı bir bileşen. Bu antioksidanlar, oksijensiz radikalleri arar ve zararlı etkilerini nötralize eder, böylece vücudu oksidatif stresle ilişkili rahatsızlıklar veya enflamasyonların oluşmasından korurlar.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Matcha çeşitli antioksidanlar, polifenoller, EGCG, L-theanine içerir ve bunlar topluca vücudun bağışıklık savunmasını güçlendirir. Ayrıca çeşitli antijenlere karşı koruma sağlar.

3. Tip 2 diyabeti kontrol altına alabilir

Matcha çayı, diyabetik bireylerde sağlıklı bir metabolizmanın korunması için değerli olabilir. Antioksidan bakımından zengin matcha, diyabetik bireylerde trigliserit, kolesterol ve hepatik glikoz içeriğini azaltmaya yardımcı olur. Matcha çayıyla birlikte uygulanan diyabetik konular üzerine yapılan bir araştırmada, bu besinin böbrek ve karaciğer hasarına karşı inhibitör etki gösterdiğini bulgulamış.

4. Kardiyovasküler sağlığı geliştirir

Matcha'da bulunan epigallocatechin gallate (EGCG)'nin uyguladığı bir diğer değerli eylem, kardiyovasküler sağlığın korunmasıdır. Bu maddenin matcha içindeki zenginliği, onu kolesterol seviyelerini düşük tutmak için güçlü bir iksir haline getirir.

5. Enerji verir

Matcha, normal kahvede bulunan kafeinden farklı olan sağlıklı bir kafein formu içerir. Teofilin olarak bilinen bu eşsiz form kafein, herhangi bir yan etki olmadan enerji düzeyini artırır. Teofilin sayesinde enerjinin yavaş salınması, adrenal bezlerin fonksiyonelliğini desteklemeye yardımcı olur ve hormonal seviyeleri korur.

6. Vücutta detoks etkisi

Çayda bulunan klorofil, vücudun temizlenme sürecindeki etkinliğini arttırır. Klorofil kanın temizlenmesine yardımcı olan mükemmel bir detoksifikatördür. Kan ve dokuların alkalinitesini korumaya yardımcı olur. Klorofil ayrıca zararlı toksinlerin kolon duvarlarıyla birleşmesini önlemede yardımcı olur ve onları vücuttan atar.

7. Rahatlama ve zihinsel uyarıyı sağlar

Matcha çayı, vücuda sakinleştirici bir etki yaratmada harikadır diyebiliriz. Bu çayda bulunan benzersiz bir amino asit olan L-theanine, beyindeki alfa dalgalanmalarını artırmaya yardımcı olan anti-anksiyolitik özelliklere sahiptir. Bu alfa dalgalar, gevşemeyi teşvik eder ve tıpkı yoga tekniklerinde olduğu gibi derin bir zihinsel netlik ve uyanıklık hissi sağlar.

8. Enfeksiyonlara karşı koruyabiliyor

Yukarıda belirtildiği gibi, matcha çayı epigallocatechin gallate (EGCG) içerir ve bu da çeşitli bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına karşı mücadelede etkilidir.

9. HIV virüsüne karşı koruma sağlayabilir

Matcha'da bulunan epigallokatekin de HIV'in önlenmesinde etkilidir. Bununla birlikte, matcha çayı tüketimi de HIV hastalarının beynin sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

10. Gastrointestinal bozuklukların tedavisinde yararlıdır

Bu alandaki bir araştırma, matcha tüketiminin dışkı atılımını uyardığını ve vücudun zararlı kimyasal ve toksinlerden kurtulmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

11. Kanser riskini azaltır

Matcha, kimyasal önleyici özelliklere sahip epigallocatechin gallate (EGCG) içeriğiyle kanseri önlemeye yardımcı olur. Çalışmalar, matcha çiçeğinde bulunan polifenollerin kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller ve mesane ve kolon kanseri gibi çeşitli kanserlerin gelişme riskini azaltmaya yardımcı olur.

12. Hafızayı güçlendirip konsantrasyonu iyileştirebiliyor

Macha'da bulunan L-Theanine'in bir etkisi dopamin ve serotonin üretimidir. Bu iki kimyasal, ruh halini arttırmak, hafızayı iyileştirmek ve daha iyi bir konsantrasyon sağlamak için kullanılır.

13. Yağ yakımını hızlandırabiliyor

Macha çayının düzenli tüketilmesi metabolizmayı arttırabiliyor ve vücudun ortalamadan dört kat daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca piyasada bulunan birçok diyet yardımcısının aksine, matcha artmış nabız ve yüksek tansiyon gibi olumsuz yan etkilere neden olmuyor.