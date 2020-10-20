Masumlar Apartmanı dizisi TRT ekranlarında yayın hayatına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan dizinin hangi kitaptan uyarlama olduğu araştırıldı. Dizide ailesini ayakta tutmaya çalışan Han'ın kağıt-çöp toplama sahneleri dikkat çekti. Masumlar Apartmanı Hanı'ın hastalığı ise merak kazandı. Peki, Han'ın hastalığının adı ne?

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı nedir?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Han'ın gece kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahnelerde yer alan hastalığı dispozofobidir.

Dispozofobi nedir?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

Günümüzde nüfusun en az yüzde 3’ü gibi bir kitlede görülebilen dispozofobi hastalığı, bir tür obsesif kompülsif bozukluk (OKB) türü olarak bilinmektedir. Genellikle gizli tutulan bir problem olduğundan net bir rakamdan bahsetmek mümkün olmazken, bireyler hemen hemen her türlü şeyi biriktirebilme potansiyeline sahiptir. Hastaların en çok istiflemiş olduğu eşyalar ise; kağıt, gazete, plastik eşyalar, eski ev araç gereçleri, giyim eşyaları ve poşetlerdir. Üstelik biriktirme takıntılığın yanında bu kişilerde çeşitli kişilik bozuklukları da görülebilmektedir.

Birkan Sokullu kimdir?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?