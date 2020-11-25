  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Safiye’nin gençliğini kim oynuyor?
Medya

Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Safiye’nin gençliğini kim oynuyor?

Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğünü kim oynuyor? Masumlar Apartmanı Safiye’nin gençliği kim? soruları dizi izleyicisi tarafından merak edilmekte. Lise yıllarında annesinden aşırı derecede baskı gören, horlanan ve küçük görülen Safiye’nin dizide gençliğini canlandıranın kim olduğu araştırılıyor. Masumlar Apartmanı Safiye küçüklüğünü kim oynuyor? sorusunun cevabına verilecek cevap: İrem Kübra Bakırtaş. Peki İrem Kübra Bakırtaş kimdir? İrem Kübra Bakırtaş hangi rolllerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:04:00 - 2020-11-25 16:04:56
Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Safiye’nin gençliğini kim oynuyor?

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi gerçek hayat hikayesi olan bir romandan uyarlanmıştır. Temizlik hastası olan Safiye ile Gülben’in kardeşleri Han ve Neriman ile evde geçen dramatik bir hayat dizisidir. Safiye’nin  küçükken annesi Hasibe tarafından küçük görülmesi Safiye’nin psikolojisinin altüst olmasında büyük etkiye sahip olmuştur. 

Hikmet ile Hasibe’nin geçimsizliği nedeniyle iyide travma geçiren Safiye, okulda bile annesinin baskısına maruz kalmakta. Her olumsuz bir olayda uğursuz diyerek Safiye’yi suçlayan Hasibe, Safiye'nin okuduğu kitaplara karışır ve okula bir erkek arkadaş bulmak için gidiyorsun diyerek Safiye’yi okula göndermek istemez. Hasibe’nin kendisini mutsuz etmenin bahanelerini arken, Safiye ise annesini mutlu etmek için elinden geleni yapar ancak nafile. Zamanla Safiye’de üzerindeki mutsuzluğunu temizlik yaparak atmak ister. Bu hareket Safiye’de artık vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelir ve Safiye’de aynen annesi Hasibe gibi davranmaya başlar. Peki Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Masumlar Apartmanı Safiye’nin gençliğini kim oynuyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin küçüklüğünü İrem Kübra Bakırtaş canlandırmakta.

İrem Kübra Bakırtaş kimdir?

İrem Kübra Bakırtaş adlı oyuncu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin küçüklüğünü yani gençliğini canlandırmaktadır. İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile “Gilette Venüs” reklam filminde rol almıştır. İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.

İrem Kübra Bakırtaş Dizileri ve Filmleri

Masumlar Apartmanı (Safiye Çocukluğu) – 2020

Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?

Biyografi

Masumlar Apartmanı Safiye’nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Gündem

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi
Gündem

Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi

CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'demokrasi' dilendiği ABD, bu yıl da sözde sivil toplum kuruluşlarına fon dağıtacak. Yıkıcılık stratejisinin Türkiye..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay