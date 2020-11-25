Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Safiye’nin gençliğini kim oynuyor?

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi gerçek hayat hikayesi olan bir romandan uyarlanmıştır. Temizlik hastası olan Safiye ile Gülben’in kardeşleri Han ve Neriman ile evde geçen dramatik bir hayat dizisidir. Safiye’nin küçükken annesi Hasibe tarafından küçük görülmesi Safiye’nin psikolojisinin altüst olmasında büyük etkiye sahip olmuştur.

Hikmet ile Hasibe’nin geçimsizliği nedeniyle iyide travma geçiren Safiye, okulda bile annesinin baskısına maruz kalmakta. Her olumsuz bir olayda uğursuz diyerek Safiye’yi suçlayan Hasibe, Safiye'nin okuduğu kitaplara karışır ve okula bir erkek arkadaş bulmak için gidiyorsun diyerek Safiye’yi okula göndermek istemez. Hasibe’nin kendisini mutsuz etmenin bahanelerini arken, Safiye ise annesini mutlu etmek için elinden geleni yapar ancak nafile. Zamanla Safiye’de üzerindeki mutsuzluğunu temizlik yaparak atmak ister. Bu hareket Safiye’de artık vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelir ve Safiye’de aynen annesi Hasibe gibi davranmaya başlar. Peki Masumlar Apartmanı Safiye’nin küçüklüğü kim? Masumlar Apartmanı Safiye’nin gençliğini kim oynuyor? Masumlar Apartmanı Safiye'nin küçüklüğünü İrem Kübra Bakırtaş canlandırmakta.

İrem Kübra Bakırtaş kimdir?

İrem Kübra Bakırtaş adlı oyuncu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin küçüklüğünü yani gençliğini canlandırmaktadır. İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile “Gilette Venüs” reklam filminde rol almıştır. İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.

İrem Kübra Bakırtaş Dizileri ve Filmleri

Masumlar Apartmanı (Safiye Çocukluğu) – 2020