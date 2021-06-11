Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola’ya Abdulkadir Selvi’den destek

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa O.'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Musa O. hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Musa O'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Destek mesajlarının ardından sanık avukatı yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirterek 16 sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurularının ardından bir destek de Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Bravo Ezgi Mola

Selvi, yazısının “Bravo Ezgi Mola” başlıklı kısmında şunları yazdı:

Batman'da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Musa O.’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi herkesin kanına dokundu. Sanatçımız Ezgi Mola tepkisini sosyal medya mesajı ile duyurdu. Arsızlığın, utanmazlığın sınırı yok. Tecavüzcüler serbest bırakılırken Ezgi Mola hakkında dava açıldı. Yetmedi Ezgi Mola’ya destek veren sanatçılar ve gazeteciler hakkında da dava açıldı. Bir eksik varsa beni de oraya yazın, dava listeniz eksik kalmasın.

Ezgi Mola, başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya’ya da sahip çıkan bir açıklama yaptı. Duyarlılığını ve tutarlılığını sürdürdü. Ne zaman ki başı açık kadınlar başörtülülerin, başı örtülü kadınlar başı açıkların haklarına sahip çıkar, biz işte o zaman bu sorunu çözeriz. Ezgi Mola’nın ihtiyacı yok ama buradan kendisini tebrik ediyorum.