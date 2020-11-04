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Medya Masumlar Apartmanı oyuncularından sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncularından sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncuları Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili söyledikleri herkesi duygulandırdı. Sosyal medya da paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:29:00 - 2020-11-04 08:29:45

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Türkiye'ye yasa boğan depremde 100'den fazla insan hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

"Dualarımız sizinle"

Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir" ifadeleri kullanıldı.

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