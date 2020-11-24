Masumlar Apartmanı dizisinde ekrana gelen son bölümde Neriman, karşı apartmana taşınan öğretmenine el sallamak istediğini ablası Safiye'ye söylemişti. Safiye'nin gençlik aşkı olan Naci karakterine hayat veren isimin kim olacağı belli oldu.

Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen'i kim oynuyor?

Salı akşamları ekrana gelen bölümüyle sosyal medyanın gündemine yerleşen Masumlar Apartmanı dizisinde, Safiye'nin lise yıllarında öldüğünü sandığı eski sevgilisi Naci ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı Naci Öğretmen'i Tansel Öngel oynuyor.

Naci’nin geri dönmesi ve onların apartmanının tam karşısındaki otele gelmesi izleyicileri fazlasıyla duygulandırdı. Peki Masumlar Apartmanı Naci kimdir, Tansel Öngel kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.