TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na dair her şey merak konusu. OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Masumlar Apartmanı ilgiyle izleniyor. Masumlar Apartmanı dizisinin konusu gerçek midir? Masumlar Apartmanı gerçek bir hikaye mi?

Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlandı.

Masumlar Apartmanı Oyuncuları

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer