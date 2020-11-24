Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Reytinglerde iyi bir sonuç elde eden Masumlar Apartmanı alışılmamış hikayesinin gerçek yaşamdan esinlenip esinlenilmediği merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na dair her şey merak konusu. OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Masumlar Apartmanı ilgiyle izleniyor. Masumlar Apartmanı dizisinin konusu gerçek midir? Masumlar Apartmanı gerçek bir hikaye mi?
Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlandı.
Masumlar Apartmanı Oyuncuları
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer