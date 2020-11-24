  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?
Medya

Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Reytinglerde iyi bir sonuç elde eden Masumlar Apartmanı alışılmamış hikayesinin gerçek yaşamdan esinlenip esinlenilmediği merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:37:00 -
Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na dair her şey merak konusu. OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Masumlar Apartmanı ilgiyle izleniyor. Masumlar Apartmanı dizisinin konusu gerçek midir? Masumlar Apartmanı gerçek bir hikaye mi?

Masumlar Apartmanı konusu gerçek mi?

Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlandı.

Masumlar Apartmanı Oyuncuları

Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay