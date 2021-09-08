Masumlar Apartmanı İnci’nin yerine gelen kim? Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı oyuncusu

Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları merak ediliyor. Sezon finalinde İnci’nin trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni fragmanına İnci’nin hayatını kaybetmesi sonrası Han ince dağıldığı görülüyor. Ailesinden uzakta tatil yapan Han’ın yeni bir arkadaşla tanıştığı görülüyor. İzleyiciler İnc’nin ölümünden sonra Han’ın yeni kız arkadaşının kim olduğunu merak ediyor.

Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı’ mı oynuyor?

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı.

Melisa Şenolsun kimdir?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Melise Şenolsun’un Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Melisa Şenolsun oynadığı filmler

Babam

Güzelliğin Portresi

Buluşma Noktası

Melisa Şenolsun oynadığı diziler

Tatlı Küçük Yalancılar

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Nefes Nefese

Masumlar Apartmanı