Masum Türker adaylığını açıkladı

Yeni Akit Ankara

Hafta sonu Ankara’da yapılacak olan 24. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği seçimlerde ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Devletin kendisine yardımcı olabilecek bu meslek örgütünden faydalanmadığını ileri süren Masum Türker “Türkiye’de değişen ekonomik olgularda, bir ekonomik kriz beklentisi varmış gibi meslektaşlarımız öngörüde bulunarak işletmelerin tedbirli olmasına gerekli katkıyı sunmaktadır” dedi.

Dış güçler ekonomiyi zora sokmaya çalışıyor

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odası salonunda, seçimlere Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu’nun (TÜMDEP)adına katılacak üyelerle ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dr. Masum Türker, “Dış güçler Türkiye ekonomisini sıkıştırmak için sürekli bu hareketleri ve spekülasyonu ekonomiyi zor sokmaya çalışıyor. Türkiye’nin bu ekonomik kuşatmayı aşması ve ekonomik büyüme yanı sıra sermayenin de tabana yayılması için ekonomik düzenin kurulması şarttır” dedi.

Ekonomik denetim düzeni ve ekonomide hesaplaşma düzeni

Masum Türker açıklamasına şöyle devam etti: “Ekonominin büyümesi ve dünyada yaratılan katma değerden ülkemizin hak ettiği payı alması mal ve hizmet ihracatı ile gerçekleştiği bilinmektedir. Bu süreçte muhasebe mesleğini ifa eden Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ile Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan Bağımsız Denetçilerin verdikleri hizmetlere talebin artırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması şarttır. Türkiye’nin kuruluşundan bu yana ve özellikle son yıllarda artan Uluslararası rekabet, ekonomimizin kuşatılması olgusunu artırmıştır. Türkiye ekonomisinin bu kuşatmayı aşması ve ekonomik büyüme yanı sıra sermayenin tabana yayılması için ekonomik denetim düzeninin kurulması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ekonomik denetim düzeni ve ekonomide hesaplaşma düzeni Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin hizmetleriyle sağlanması için gerekli yasal ve ikincil düzenlemeler yapılmalıdır.”

Üniversite, yeşil pasaport, Alo TÜRMOB vaadi

Dr. Masum Türker üyelere “Hepimizin TÜRMOB’unu sağlamak için” girişimci kredisi, yeşil pasaport, konuk evi yanı sıra üniversite gibi çeşitli vaatlerde de bulundu. İşte o vaatler:

“Tüm meslek mensuplarının ortak bilgi paylaşım alanı olacak ALO TÜRMOB’u Tüm meslek mensuplarımızın başkentteki sıcak yuvası olacak TÜRMOB KONUKEVİNİ Tüm meslektaşlarımızın daha fazla donanım yükleneceği ve lisans alanımızda ki başlıklarda akademiye katkı vereceğimiz TÜRMOB ÜNİVERSİTESİ VE ENSTİTÜSÜNÜ Meslek mensuplarımızın arasında adil gelir bölüşümünü sağlamak için İŞ KAPASİTESİ (KOTA) uygulamasını ve Tahsilatlarının güvenceye alınmasını sağlayacak mekanizmalar kurmayı Meslektaşlarımızın beklentisi olan Yeşil Pasaport hakkını sağlamayı,

Tüm meslek mensuplarımızın yukarıdaki anlayışımız doğrultusunda huzur içinde meslek icra etmelerini sağlayacak yasal düzenleme ve uygulamaları takip etmek hayata geçirmek gibi projelerimizi hemen ele alacağız.