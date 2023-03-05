Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi



CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masa ve belediye başkanlarına yönelik dikkat çeken ifadelerde bulundu. Tanju Özcan, Yavaş ve İmamoğlu'nun masum olmadığını ifade etti.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 yıllık süre içerisinde cumhurbaşkanlığı çalışmasına girdiğine dikkat çeken Özcan, "neden seçime 70 gün kala masa dağıldı?" Sorusunu yöneltti.

13. CUMHURBAŞKANI DİYE İLAN EDENLER OLDU



Tanju Özcan'ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

"Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13’üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu. Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener’e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor"

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