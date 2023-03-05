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Gündem Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi
Gündem

Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarla masayı dağıtması ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında göreve davet edip ret cevabı alması neticesinde birtakım açıklamalarda bulundu. Özcan, Yavaş ve İmamoğlu'nun masum olmadığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 14:04:00 -
Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi


CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masa ve belediye başkanlarına yönelik dikkat çeken ifadelerde bulundu. Tanju Özcan, Yavaş ve İmamoğlu'nun masum olmadığını ifade etti.
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 yıllık süre içerisinde cumhurbaşkanlığı çalışmasına girdiğine dikkat çeken Özcan, "neden seçime 70 gün kala masa dağıldı?" Sorusunu yöneltti.

13. CUMHURBAŞKANI DİYE İLAN EDENLER OLDU


Tanju Özcan'ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

"Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13’üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu. Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener’e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor"
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