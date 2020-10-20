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Medya MasterChef'ten elenen yarışmacıdan 'psikolojik çöküntü' itirafı!
Medya

MasterChef'ten elenen yarışmacıdan 'psikolojik çöküntü' itirafı!

Devşirme programlarla reyting peşinde koşan Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan, entrika ver kavgaların eksik olmadığı ‘MasterChef Türkiye’ adlı sözde yemek yarışmasından elenen yarışmacı Didem Devay, yarışma nedeniyle yaşadığı psikolojik çöküntüyü itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:05:00 - 2020-10-20 08:08:03
MasterChef'ten elenen yarışmacıdan 'psikolojik çöküntü' itirafı!

Devşirme programlarla reyting peşinde koşan Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan, entrika ver kavgaların eksik olmadığı ‘MasterChef Türkiye’ adlı sözde yemek yarışmasından elenen yarışmacı Didem Devay, yarışma nedeniyle yaşadığı psikolojik çöküntüyü itiraf etti.

Yarışmaya yedeklerden katılan Devay, son bölümde eksik tabakla çıkınca elendi. Didem Devay, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yarışma dolayısıyla yaşadığı psikolojik çöküntüyü paylaşan Devay, "Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım." dedi.

"Çok fazla üzerime gelindi"

Devay paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Masterchef'e katılma sebeninin geleneksel yemeklerde kendisine olan güveni ve el becerisi olduğunu ifade eden Didem, "Aslında benim işim herkesten zordu çünkü bana karşı oluşmuş önyargıları yıkmam gerekiyordu. Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım fakat sosyal medyada sürekli linç edilmeye çalışıldım. Ki bence hiç kimse sosyal medyada olmanın verdiği güvenle insanlara böyle kalpsiz konuşmalar yapmamalı. Yarışmada bulunduğum süre boyunca üzerimde ne kadar baskı olsa da karakterimi bozmadım, her zaman Didem oldum. Sizlere de tavsiye ederim"

Reyting için yarışmacıların azarlandığı ve çeşitli entrikalarla birebirlerini elemeye çalıştığı MasterChef adlı yarışma, katılımcılar üzerinde bıraktığı psikolojik etki kadar toplumu da olumsuz yönde etkiliyor.

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