MasterChef yarışmasındaki Furkan kimdir, nerelidir? Furkan Yalçın kaç yaşında?

TV 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında tarifi istenen yemekler merak edildiği kadar yarışmaya katılan yarışmacıların konuşmaları, performansları da konuşuluyor. MasterChef Türkiye’de genç yarışmacı Furkan Yalçın’la MasterChef jüri üyesi Mehmet Şef ile arasındaki gergin dolu diyaloklar konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl yarışan MasterChef yarışmacısı Mustafa'nın da sürekli olarak stüdyodan kovulması nedeniyle aynı kaderi yaşayan Furkan Yalçın, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

MasterChef Furkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte genç aşçı Furkan Yalçın hakkında detaylar... Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Furkan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını ifade eden ve okulda pastacılık eğitimi aldığını dile getirmekte.