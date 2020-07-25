MasterChef Tikka Masala Soslu Tavuk tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo Tavuk

8 diş Sarımsak

2 yemek kaşığı Taze Zencefil

1 bardak Yoğurt

1 adet Soğan

2 yemek kaşığı Tereyağı

4 adet Limon

2 kaşık Domates salçası

3 domates

Kimyon

Paprika

Kişniş

Zerdeçal

1/2 bardak Krema

Yapılışı:

Tavuğu bir kaseye koyun, yağ ve tüm baharatları karıştırırarak tavuğa bulayın.

5 ila 10 dakika kadar her tarafta kızarana kadar tavuk butlarını sıcak tereyağında pişirin. Tavuğu bir tabağa aktarın. İşleyecek kadar soğuk olduğunda, tavuğu küp şeklinde kesin.

Tava altındaki ısıyı orta-yüksek seviyeye düşürün. Soğanı tavaya koyun, soğan yumuşayana ve yarı saydam olana kadar sote edin, 5-6 dakika. Domates salçası ekleyin ve karıştırın. Macun karamelleşene kadar yaklaşık 5 dakika sote edin. Sarımsak ve zencefili domates soğan karışımına karıştırın ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.

Rendelenmiş domatesleri tavaya dökün ve kızartılmış tavuk parçalarını da ekleyin. Orta ateşte, tatlar karışana ve sos 15 dakika kadar hafifçe azalıncaya kadar ara sıra karıştırarak pişirin.

Tavuk pişene ve yumuşayana kadar 10 ila 15 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.