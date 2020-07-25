MasterChef kaymaklı künefe tarifi | Evde kaymaklı künefe nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde ekrana gelen Hatay yöresine özgü kaymaklı künefe tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biri olan künefeyi evde yapmak mümkün. Peki, künefe nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nefis kaymaklı künefe tarifi...