MasterChef kaymaklı künefe tarifi | Evde kaymaklı künefe nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde ekrana gelen Hatay yöresine özgü kaymaklı künefe tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biri olan künefeyi evde yapmak mümkün. Peki, künefe nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nefis kaymaklı künefe tarifi...
Malzemeler
1 kg çiğ tel kadayıf
300 gr sadeyağ
150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı
750 gr kaymak
Şerbeti için
1 kg toz şeker
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Künefe nasıl yapılır?
Tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Tencereyi ocaktan alın. Künefe sahanlarının içine tel kadayıfın yarısını paylaştırın. Üzerlerine eritilmiş sadeyağın yarısını gezdirin.
Üzerlerine kaymak ve Antep fıstığını serpin. Kalan kadayıfı ve sadeyağı başka bir kapta karıştırıp kaymak ve Antep fıstığının üzerine ekleyin.
Sahanları ocak üzerine alıp sık sık çevirerek kadayıfı kızartın. Kadayıfları aynı sahan içinde alt üst ederek diğer taraflarını da kızartın.
Sıcak kadayıfların üzerine sıcak şerbeti ekleyin. 5 dakika bekletip servis yapın.