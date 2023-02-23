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Aktüel Masterchef Burak'tan bomba paylaşım... Duyan şaşırdı...
Aktüel

Masterchef Burak'tan bomba paylaşım... Duyan şaşırdı...

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Burak Kaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye gitti. Mehmet Yalçınkaya’nın önderliğinde depremzedelere yemek yapan isimlerden biri olan Burak Kaya'nın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:03:00 -
Masterchef Burak'tan bomba paylaşım... Duyan şaşırdı...

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Burak Kaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye gitti. Mehmet Yalçınkaya’nın önderliğinde depremzedelere yemek yapan isimlerden biri olan Burak Kaya'nın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ve sonrasında gerçekleşen Hatay depremlerinin ardından depremzedeler için tüm Türkiye harekete geçti. MasterChef’in eski yarışmacıları da ilk günlerden itibaren deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olmaya başladı. Gaziantep’te bulunan Burak Kaya'nın askerler ve polislerle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

Deprem bölgesinde vatandaşlar için seferber olan polislerle fotoğrafını yayınlayan Burak Kaya, “Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar” notunu düştü.

Kaya’nın takipçileri paylaşıma, “Burak Kaya sen harikasın”, “Seni boşuna tutmamışım”, “Tam destek”, “Adamsın”, “Allah hepinizden razı olsun” yorumlarında bulundu.

Burak Kaya ayrıca hikaye bölümünden de “Askerlerimiz canımız” yazarak bir fotoğraf paylaştı.

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