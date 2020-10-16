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Aktüel Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi
Aktüel

Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:38:50 -
Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Ben vebalı değilim" yanıtı verdi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Kırklareli'nde denetime çıkan ekipler işlek caddelerde sabit ve hareket halinde kontrollerini sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir kişi hakkında cezasının daha sonra tebliğ edilmek üzere tutanak düzenlendi.

Polis ekiplerinin "Maskenizi düzgün takar mısınız?" uyarısına vatandaş "Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek? Ben vebalı değilim." şeklinde tepki gösterdi.

Hakkında işlem yapılan bir başka kişi ise görüntü alan basın mensuplarına, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi.

Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok kişi ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.

Edirne ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.



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