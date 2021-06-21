Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskesiz dolaşmak serbest mi?

Maske yasağı kalkıyor mu? sorusu son dakika merak kazandı. Koronavirüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilmişti. Milyonlarca kişinin gözü, kritik Kabine toplantısında. Maske yasağı konusunda Kabine'den ne gibi kararlar çıkacak merak konusu. Peki, maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Kabine toplantısı sona erdi. Maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması konuşuldu. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan son kararları duyuracak. Maske zorunluluğu ile ilgili alınan son karar ise haberimizde olacaktır.