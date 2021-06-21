  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bitlis Valiliğinden "sokağa çıkma yasağı" kararı
ABD'li ilaç firması Moderna'dan koronavirüs aşısı kararı
Çalhanoğlu anlaştığı takımı duyurdu: Salı günü imzalayacağım
Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!
Yaşam Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskesiz dolaşmak serbest mi?
Yaşam

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskesiz dolaşmak serbest mi?

Kabine Toplantısı sona erdi. 22 Haziran’da Türkiye’de atılan normalleşme adımlarının ardından yapılan yeni toplantıda gündem yine koronavirüsle mücadele oldu. Peki, vatandaşların merakla beklediği maske zorunluluğu kalktı mı? Maskesiz dolaşmak serbest olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-06-21 19:23:00 -
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maskesiz dolaşmak serbest mi?

Maske yasağı kalkıyor mu? sorusu son dakika merak kazandı. Koronavirüs nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilmişti. Milyonlarca kişinin gözü, kritik Kabine toplantısında. Maske yasağı konusunda Kabine'den ne gibi kararlar çıkacak merak konusu. Peki, maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Kabine toplantısı sona erdi. Maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması konuşuldu. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan son kararları duyuracak. Maske zorunluluğu ile ilgili alınan son karar ise haberimizde olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay