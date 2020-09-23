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Gündem Maske uyarısı yapan polisi 'eniştesini' aramakla tehdit etti
Gündem

Maske uyarısı yapan polisi 'eniştesini' aramakla tehdit etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılan denetimlerde polisin maske uyarısına karşı gelerek zorluk çıkaran vatandaş 'eniştesini' aramakla tehdit etti. Sosyal medyada paylaşılan video Twitter'da en çok konuşulan videolar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:21:00 - 2020-09-23 18:25:51

İstanbul Tuzla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir vatandaş, polisin maske uyarısına karşı çıkmakla kalmayıp 'eniştesini' aramakla tehdit etti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tedbirleri kapsamında polisler yurdun dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında ilginç anlar yaşandı. Vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalışan polisler maske takmayan bir vatandaşı uyardı. Uyarıları ciddiye almayan şahıs, polislere zorluk çıkardı. 

'Eniştesini' aramakla tehdit etti

Maske uyarılarını ciddiye almayan vatandaş, etrafına tehditler savurdu. Polise kimlik göstermek istemeyip 'eniştesini' aramakla tehdit etti. Sosyal medyada paylaşılan video en çok konuşulan videolar arasına girdi. Twitter'da #Eniştesi hashtagi ile paylaşılan video Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından polisi tehdit eden vatandaş eleştirilerin hedefi olurken polislere destek mesajları yağdı.

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