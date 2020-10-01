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Aktüel Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki çocuk, 3 kadından dayak yedi
Aktüel

Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki çocuk, 3 kadından dayak yedi

Esenyurt'taki bir sitenin kapalı oyun alanında oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadığı için uyardığı 3 kadından dayak yedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:48:00 -
Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki çocuk, 3 kadından dayak yedi

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan 10 yaşındaki LYK, oyun oynamak için sitenin kapalı oyun alanına gitti. LYK, maske takmadıklarını fark ettiği yabancı uyruklu üç kadını uyardı. Bunun üzerine sinirlenen 3 kadın çocuğu darp etmeye başladı. Kadınların elinden güçlükle kurtulan küçük çocuk evine kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerince karakola götürülen yabancı uyruklu üç kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı, oyun parkındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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