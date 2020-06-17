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Aktüel

Maske takmayan 12 kişiye 4 bin 704 TL ceza

Kırklareli’de maske takmayan 12 kişiye 4 bin 704 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:49:08 -
Maske takmayan 12 kişiye 4 bin 704 TL ceza

Kırklareli’de maske takmayan 12 kişiye 4 bin 704 TL ceza kesildi.


Kırklareli’nin Demirköy-İğneada beldesinde Covid-19 kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında H.Y., S. D., A.Y., O.N.E., M.A., A.T., N.A., K.T., N.S.Ö., C.U. ve O.E. isimli 11 şahsın maskesiz dolaştıkları tespit edildi. Şahıslara 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi kapsamında kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 312 TL idari para cezası uygulandı.


Vize İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı önünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında ise yaya olarak Kırklareli istikametine gelen Y.S.G. isimli şahsın maske takmadığı tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi kapsamında 392 TL idari para cezası uygulandı.

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