Maske nerede yasak nerede serbest? İçişleri Bakanlığı son dakika maske genelgesi :

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske genelgesi geldi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. Bakanlığın maske genelgesi sonrası okul, hastane ve toplu taşımada maske takma zorunluluğunın sürüp sürmediği de merak edilen konular arasında.

Maske yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi. Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

Maske nerede zorunlu, nerede kalktı?

İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelgede maskeye yönelik şu ifadelere yer verdi: "Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir."