Maske nerede yasak nerede serbest? İçişleri Bakanlığı son dakika maske genelgesi :
Koronavirüs kabusunun dünyayı tehdit etmeye başlamasıyla birlikte maske, mesafe ve hijyen insanlığın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Ülkeler korona salgının önüne geçilmesi için maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Maske zorunluluğu olan ülkeler arasında Türkiye’de yer aldı. Koronaya karşı uygulanan aşılar nedeniyle salgının yayılmasının önüne geçildi. Ama vatandaşlar yine de maskelerinin takılmasında büyük gayret gösterdi. Yerli aşının da piyasaya sürülmesiyle birlikte korona yasakları ek tek kaldırılmaya başlandı. Koronanın başından beri zorunlu olan maske konusunda Bilim Kurulu son dakika kararını verdi. Bilim Kurulu’nun kararı sonrası İçişleri Bakanlığı da illere genelge göndererek maskenin nelerede yasak nerelerde serbest olduğu açıklandı. Peki maske nerede serbeste, nerede yasak? Otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçakta maske takmak zorunlu mu?
Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske genelgesi geldi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. Bakanlığın maske genelgesi sonrası okul, hastane ve toplu taşımada maske takma zorunluluğunın sürüp sürmediği de merak edilen konular arasında.
Maske yasağı kalktı mı?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi. Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.
Maske nerede zorunlu, nerede kalktı?
İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelgede maskeye yönelik şu ifadelere yer verdi: "Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir."