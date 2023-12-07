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Siyaset Masaya oturursa Akşener biter
Siyaset

Masaya oturursa Akşener biter

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:16:00 -
Masaya oturursa Akşener biter

İyi Parti Genel İdare Kurulu, CHP’nin yerel seçimlerde “işbirliği” teklifini reddederken, Meral Akşener’in tarzı, “kıvırma payı bıraktı” yorumlarına sebep olmuştu. İP’in kararını akit’e değerlendiren kamuoyu araştırmacıları, partinin masaya oturmaması durumunda, seçimlerde Cumhur İttifakı lehine sonuçlar doğurabileceğini belirtiyorlar.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

İyi Parti (İP) Genel İdare Kurulu (GİK), CHP’nin yerel seçimlerde “işbirliği” teklifini reddedetmesini ve İP Genel Başkanı Meral Akşener’in dün bir kez daha “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz” sözleriyle şer ittifakına kapıları tamamen kapatmasını Akit’e değerlendiren kamuoyu araştırmacıları “Akşener bir kez daha U dönüşü yapıp masaya otursa İP de Akşener de tamamen biter” dedi.

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, “İP bugüne kadar yaptığı her ittifakın en büyük kaybedeni oldu. Bu kez ittifak yapmama kararı bugüne kadar aldıkları en samimi karardır. İyi Parti’nin bu kararı Türkiye genelinde CHP’ye karşı büyük şehirlerde, illerde önemli olmaz ama ilçelerde Cumhur ittifakı lehine ciddi avantaj sağlayabilir” dedi. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise, “Akşener’in masalara bir oturup bir kalkması sebebiyle kararın nihai olduğuna tam olarak inanamayız. Ancak bir kez daha U dönüşü yapmaları halinde parti de liderleri de tamamen biter. Akşener’in uğruna daha önce masadan kalktığı isimleri yine de yüzde 100 destekleyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

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