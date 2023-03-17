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Siyaset Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!
Siyaset

Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

CH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla, bir süre önce 6'lı masaya katılmak isteyen ancak kabul edilmeyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:41:00 -
Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

 Yeniakit.com.tr 

Milli Yol Partisi’nin ardından Bağımsız Türkiye Partisi'ni de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, masaya almadıkları Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ı, BTP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Masaya kabul etmedikleri Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan’ın şahsında arkadaşlarına da partisine de yürekten teşekkür ederim." dedi.
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