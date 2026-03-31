MASAK, Yeni Şafak’ın ‘yetki devri’ haberine açıklık getirdi! Malvarlığını dondurma düzenlemesine son nokta!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Yeni Şafak gazetesinde yer alan ‘Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı’nın mal varlığı dondurma yetkisi, fiilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. Karar bu yetkiyi anlamsız hale getirdi’ iddiaları üzerine açıklama yaparak yetki durumuna açıklık getirdi.

Açıklamada, uygulamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin, bu süreden uzun zamanda gerçekleşebildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. BMGK kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar, her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenlemeyle, aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."