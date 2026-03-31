  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

MASAK, Yeni Şafak’ın ‘yetki devri’ haberine açıklık getirdi! Malvarlığını dondurma düzenlemesine son nokta!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
MASAK, Yeni Şafak’ın ‘yetki devri’ haberine açıklık getirdi! Malvarlığını dondurma düzenlemesine son nokta!

MASAK, Yeni Şafak gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanının mal varlığı dondurma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildiği iddiaları ve kararın Cumhurbaşkanının yetkisini etkisiz hale getirdiği haberi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu yetkinin Cumhurbaşkanın yurt dışında olması gibi acil durumlarda kullanılabileceği belirtilerek “Cumhurbaşkanının yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale gelmeyecek. Nihai karar Cumhurbaşkanı’na ait” denildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Yeni Şafak gazetesinde yer alan ‘Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı’nın mal varlığı dondurma yetkisi, fiilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. Karar bu yetkiyi anlamsız hale getirdi’ iddiaları üzerine açıklama yaparak yetki durumuna açıklık getirdi.

Açıklamada, uygulamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin, bu süreden uzun zamanda gerçekleşebildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. BMGK kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar, her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenlemeyle, aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Biri

Cumhurbaşkanımızın, Adım adım takip edilgi aişkar. Bunlar hükümet içine sızmış takiyeci masonlar, öyle ilmi siyasetle ceza almayacak şekilde siyonist uşagı vatan hainlerine bilgi aktarıp, milletin ve h0kümetin sinir uçlarına dokunmaya devam ediyorlar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23