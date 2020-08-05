MASAK Başkanı Osman Dereli neden görevden alındı? Osman Dereli kimdir?

Geçen yılın ağustos ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştı. Osman Dereli de bu kapsamda görevden alınmıştı.

MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevden almaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Hazina ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrası MASAK Başkanı Osman Dereli’nin görevden alındığı öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Kurt getirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir görevden alındı. Demir'in yerine Osman Demirdöğen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirildi. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, görevden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine İsmail Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim Özpak, görevden alınırken, bu suretle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş getirildi.

Osman Dereli kimdir?

Osman Dereli, 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Dereli, 2006 -2008 arasında ABD'de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012'den 2016’ya kadar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 2016’da ise MASAK başkanlığına atanan Dereli bir süredir bu görevde bulunuyordu.