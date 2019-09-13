0553 313 94 23

Masa tenisinde TİGEM Spor, Avrupa'da sahne alıyor

- Türk takımı, Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda 1 Lüksemburg ve 2 de Belçika ekibiyle C Grubu'nda mücadele edecek

13 Eylül 2019 Cuma 12:52
Masa tenisinde TİGEM Spor, Avrupa'da sahne alıyor


ANKARA (AA) - Masa tenisinde TİGEM Spor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın 2. tur grup maçlarına başlıyor.

Türk temsilcisi C Grubu'nda 1 Lüksemburg, 2 de Belçika ekibiyle mücadele verecek.

TİGEM Spor, Belçika'daki grup mücadelesinde, ilk maçında yarın Lüksemburg temsilcisi DT Roodt-Syre ile karşılaşacak. Türk ekibi günün ikinci maçında ise Belçika temsilcisi CTT Tiege ile karşı karşıya gelecek.

Kupanın tecrübeli ekibi TİGEM Spor, grubundaki son maçında ise 15 Eylül Pazar günü yine Belçika ekiplerinden TT Jamoigne ile mücadele edecek.

Bu kupadaki diğer Türk takımı Kocasinan Belediyespor ise 3. turdan itibaren kupaya dahil olacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:52
  1. avrupa kadınlar kupası
  2. kocasinan belediyespor
  3. Masa Tenisi
  4. TİGEM Spor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçakoca’da zarar gören tabelalar yenilendi
    1. Akçakoca’da zarar gören tabelalar..
    2. Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de..
    3. 8 bin 110 bedelli asker yemin etti
    4. FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist..
    5. Palamut fiyatı 7’ye katladı
    6. Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan..
    7. Boyun ağrısında egzersizin rolü
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf..
    10. Hacire ananın başlattığı eylem büyüyor
    11. Çinli marangoz el işi ahşap araba..
    12. Toroslar’da çevre düzenlemesi..
    13. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı..
    14. Bilişim Vadisi, Teknofest’te yer..
    15. Altay, Boluspor deplasmanında..
    16. MTB Cup Sakarya bisiklet yarışları..
    17. Elazığ Valisi Kaldırım’ın acı günü
    18. Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar..
    19. ‘Aydın Ahiliği’ kaleme alındı
    20. Antalyaspor ile Kayserispor 23...
    21. İzmir Büyükşehir’e Afrika’dan ziyaret
    22. Hem mesleklerini tanıyor hem de okul..
    23. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    24. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    25. Göztepe’de kadro değişiyor
    26. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    27. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    28. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    29. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    30. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!