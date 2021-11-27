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Kadın - Aile Masa başı basit egzersizler
Kadın - Aile

Masa başı basit egzersizler

Bütün gün masa başında hareketsiz bir şekilde çalışmak, ofis çalışanlarının en büyük sıkıntılarından biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:00:00 - 2021-11-27 23:06:54
Masa başı basit egzersizler

Çok kısa vaktinizi alacak bu egzersizlerle gününüzü daha zinde geçirebilirsiniz.

Sırt yaslama egzersizi

Sandalyenin ucuna doğru otur. Core bölgeni aktif ve sırtını dik tutarak geriye doğru yaslan. Bu yeterince zorlayıcı ise bu şekilde 10-15 saniye durabilirsin. Hatta bir adım daha öteye gitmek için tek ayağını yerden kaldırabilirsin. Daha sonra rahatlayıp bu hareketi 5 tekrar yapabilirsin.

Göğüs ve omuz esnetme egzersizi

Masabaşında uzun saatler oturmak omurganın öne doğru eğim almasına sebep olmuş olabilir, bu da o bölgedeki kasların gerilmesine neden olur. Bunu aşmak için sandalyende otururken tek elini avuç için karşıya bakacak şekilde beline yerleştir ve daha sonra elini sırtına doğru bastır bu esnada omuz ve dirseğini geriye doğru da hareket ettirmeyi unutma. Bu şekilde 10 saniye bekleyebilirsin ve bunu her iki taraf için 3’er defa yapabilirsin.

Oturarak üst gövde rotasyonu

Biri başından seni yukarıya çekiyormuş gibi olabildiğince dik otur. Nefes al ve verirken bir tarafa doğru gövdeni döndür. Döndüğünden 5 kere nefes al, her bir nefesi verirken daha da çok dönmeyi dene. Daha sonra ortaya dönüp diğer tarafı için aynı hareketi tekrar et!

Ofis çalışanlarının yapmaması gerekenler

  • Uzun süre oturmayın, arada ayağa kalkarak ofis içerisinde ufak turlar atın
  • Otururken belinizi destekleyin
  • Kol destekli sandalye kullanın
  • Oturma yeri, masa, klavye, ekran ve mouse’nuzun yüksekliği dengede olsun
  • Monitörünüzü tam karşınızda ve kol uzunluğu mesafesinde ayarlayın
  • Klavye ve mouse’nuzu aynı hizada tutun
  • Ekranın üst yüzeyi göz hizanızda olsun

 

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