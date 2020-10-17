Geyhatu kimdir? Diriliş Osman dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin ikinci sezonu ekim ayında başladı. Yeni sezonla birlikte diziden ayrılanlar gibi kadroya dahil edilen kişiler de oldu. Söz konusu isimlerden biri de Maruf Otajonov oldu. Peki, Maruf Otajonov kim?

Maruf Otajonov kimdir?

Kuruluş Osman dizisine dahil olan Maruf Otajonov’un kim olduğunu, nereli olduğu, daha önce hangi yapımlarda yer aldığın merak ediliyor.

Maruf Otajonov 1961 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Maruf Otajonov ayrıca Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi almıştır. Deneyimli oyuncu ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde dol almıştır.

Maruf Otajonov’un Kuruluş Osman’da Geyhatu karakterini oynayacağı açıklandı.