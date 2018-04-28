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Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sonrasında başına soyunma odasında dikiş atılan Martin Skrtel, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:24
Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı.

5 DİKİŞ ATILDI, 5 DİKİŞ DAHA ATILACAK

 

Slovak yıldıza ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel'in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel'in başındaki yarık için hastanede atılacak dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atılacağı ifade edildi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 22:24
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