Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı.

5 DİKİŞ ATILDI, 5 DİKİŞ DAHA ATILACAK

Slovak yıldıza ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel'in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel'in başındaki yarık için hastanede atılacak dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atılacağı ifade edildi.