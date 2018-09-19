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Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3 maçta...'

Norveçli sağ bek Linnes, 3-0 kazanılan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:18
Martin Linnes hedef açıkladı! 'İlk 3 maçta...'

İşte Martin Linnes'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Bulutların üzerindeyiz. İlk 10 dakika sezonun en iyi 10 dakikası oldu. Taraftarla beraber çok istekliydik. Önde bastık. Golden sonra geride oynadık. Daha güvenli bir oyun oynadık. Rakibe bazı fırsatlar verdik. İkinci yarıda hangi takımın daha kaliteli olduğunu gösterdik. Çok mutluyuz."

"YAPMAMIZ GEREKEN 3 MAÇTA 9 PUAN"

"Bizim grubumuz, diğer gruplardan daha dengeli. Herkes birbirine yakın. Bu grupta yapmamız gereken, 3 ev sahibi maçından 9 puan çıkarabilmek. İlkini başardık. Şu an ikinci maçın gelmesini bekliyorum bir an önce."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:18
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