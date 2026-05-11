  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump yönetiminden UFO hamlesi: Arka planda Epstein dosyaları var Başkan Erdoğan “kökünü kazıyacağız” demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda Son dakika! Saadet Partisi’nin mutlak butlan davası sonuçlandı! Üniversite mezunları dikkat: MİT Akademisi öğrenci alacak! 20 yıla kadar hapsi isteniyor! Ekrem’in "casusluk" davasının ilk duruşması başladı Bu nasıl ateşkes? Teröristler 854 masumu katletti! Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı! O gazeteci üzerine basa basa söyledi! “Soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir!” Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık! Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı!
Teknoloji Mars’ta şaşkına çeviren olay: Kaya matkabı kilitledi
Teknoloji

Mars’ta şaşkına çeviren olay: Kaya matkabı kilitledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mars’ta şaşkına çeviren olay: Kaya matkabı kilitledi

Curiosity, (Atacama) keşif aracının Mars’ta delme işlemi sırasında matkabına sıkışan 13 kiloluk kaya, NASA mühendislerinin günler süren titreşim ve manevra operasyonunun ardından parçalanarak çıkarıldı.

NASA’nın Mars yüzeyindeki araştırmalarını sürdüren Curiosity keşif aracı, 25 Nisan 2026 tarihinde "Atacama" takma adlı bir kaya kütlesinde örnek toplamak için delme işlemi başlattı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığında ve 13 kilogram ağırlığındaki kaya, robotik kol geri çekildiği sırada beklenmedik bir şekilde zeminden ayrılarak matkap mekanizmasına takılı kaldı. JPL (Jet İtki Laboratuvarı) mühendisleri, kameralara yansıyan bu alışılmadık görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, Mars keşif görevi tarihinde ilk kez bir kaya parçasının matkap kovanına bu denli sıkı tutunduğu belirtildi.

SARSINTI VE SERT TİTREŞİMLER BİRLİKTE KULLANILDI

Sıkışan kayayı kurtarmak için NASA mühendisleri stratejik bir plan hazırladı. İlk olarak 29 Nisan'da matkap titreşimleri (vibrasyon) kullanılarak kaya sarsılmaya çalışıldı ancak sonuç alınamadı. Görüntülerde kaya içinden tozların döküldüğü ancak kütlenin yerinden oynamadığı görüldü. 1 Mayıs 2026 tarihinde ise daha sert bir yöntem uygulandı. Robotik kol dik bir açıya getirilerek; dönüş, sarsıntı ve sert titreşimlerin bir arada kullanıldığı karmaşık bir manevra gerçekleştirildi.

ATACAMA KAYASI PARÇALANARAK DÜŞTÜ

Uygulanan yoğun mekanik müdahale sonrası, Atacama kayası ilk denemede matkaptan kurtularak Mars yüzeyi üzerine düştü. Zemine çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan kaya, Curiosity'nin hareket kabiliyetini tekrar kazanmasını sağladı. Caltech tarafından yönetilen bu süreç, Curiosity’nin ön ve mast kameraları tarafından anbean kaydedildi. Mars Exploration Program kapsamında görevine devam eden araç, bu teknik aksaklığın ardından bilimsel veri toplama çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi
Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi

Teknoloji

Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi

Curiosity yaşamın yapı taşlarına ulaştı! Mars’ta 3,5 milyar yıllık iz
Curiosity yaşamın yapı taşlarına ulaştı! Mars’ta 3,5 milyar yıllık iz

Aktüel

Curiosity yaşamın yapı taşlarına ulaştı! Mars’ta 3,5 milyar yıllık iz

Kızıl Çin gözünü kızıl gezegene dikti: Mars'a yolculuk 2028'de başlıyor!
Kızıl Çin gözünü kızıl gezegene dikti: Mars'a yolculuk 2028'de başlıyor!

Dünya

Kızıl Çin gözünü kızıl gezegene dikti: Mars'a yolculuk 2028'de başlıyor!

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak

Gündem

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak

TÜRKSAT’tan savunma ve uzay sanayisi için kritik işbirliği!
TÜRKSAT’tan savunma ve uzay sanayisi için kritik işbirliği!

Kobi

TÜRKSAT’tan savunma ve uzay sanayisi için kritik işbirliği!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23