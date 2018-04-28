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Marodona istifa etti!

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü üstlendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah takımında başarılı olamayınca görevini bıraktı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:35
Marodona istifa etti!

 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2. lig ekiplerinden El-Fujairah'ı üst lige çıkarmak amacıyla geçen yıl mayıs ayında göreve getirilen Maradona, amacına ulaşamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Maradona'nın Khor Fakkan ile 1-1 berabere kalmasının ardından üst lige yükselme şansını yitiren El-Fujairah'daki görevini bıraktığı bildirildi.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, daha önce Arjantin Milli Takımı ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Vasl'da tecrübe ettiği teknik direktörlük görevlerinde de başarılı olamamıştı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:35
  1. Diego Armando Maradona

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