Marmelat, meyvelerin et ve şıralarının (ezmelerinin) şeker ile pişirilmesinden elde edilen ürüne denir. Marmelat; elma, ayva, erik, kayısı, şeftali, armut, üzüm, incir, portakal, greyfurt ve limondan yapılır.

Kızılcık marmelatı nasıl yapılır?

Kızılcıkları yıkayıp bir tencerenin içerisine alın. Ardından üzerine toz şeker ve suyu ilave edin. Ocağın üzerine alın ve kısık ateşte kızılcıklar yumuşayana kadar pişirin. Kızılcıklar iyice yumuşadığında ocaktan alın

Kuşburnu marmelatı nasıl yapılır?

kuşburnu marmelatı, anadolu'da sıklıkla yapılan ve haliyle de tüketilen bir meyvenin en doğal ve güzel hali.

İki ucunu da ayıkladığınız kuşburnu meyvelerini güzelce yıkayın ve düdüklü tencereye alın. Düdüklü tencereye, aynı seviyeye gelecek kadar su ekleyin ve 40-45 dakika iyice yumuşayınca dek haşlayın

Bu tezgahtaki marmelatlar şifa deposu

Kış aylarının gelmesi ile birlikte marmelât satışlarına rağbet arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde birçok vitamini barındıran marmelatlar ağırlıklı olarak kuşburnu, kızılcık, alıçtan imal ediliyor. Kilogram fiyatının 15 ila 35 lira arasında satıldığı marmelatların soğuk algınlığı ve bazı rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Şekersiz olarak üretilen ürünler, kandaki yağ oranının düşmesinden, vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği belirtiliyor.

Bursa’da 35 yıldır pazarlarda bu mesleği yapan esnaf, “Ürünlerimizden kuşburnu marmeladı yüksek oranda C vitaminine sahip olup, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsim hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra kireçlenme, kalp damar hastalıklarıyla mücadelede de önemli bir silahtır. Zengin vitamin ve minerallerle sahip olan kuşburnu ve şekersiz olarak müşterilerimize sunduğumuz kuşburnu marmelatlarımız birçok derde deva olmaktadır. Tezgahımızın şifa deposu ürünlerinden bir diğeri ise kızılcıktır. Biz kızılcığın marmeladının yanı sıra kızılcık ekşisini de üretip satıyoruz. Kandaki kötü yağ oranını düşürmesinin yanı sıra vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği bilinmektedir. Bunlara ek olarak sindirim sistemimizi düzenler” dedi.