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Yaşam Marmaris'ten acı haber geldi!
Yaşam

Marmaris'ten acı haber geldi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında itfaiye ekiplerine yardımcı olurken zehirlenen 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:01:00 -
Marmaris'ten acı haber geldi!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ekiplere yardımcı olurken zehirlenerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir’in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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