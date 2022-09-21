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Aktüel Marmaris’teki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!
Aktüel

Marmaris’teki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla- Marmaris’teki orman yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 18:13:00 -
Marmaris’teki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!

 

YENİ AKİT  ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla- Marmaris’teki orman yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ifadelerine yer verildi; “14 uçak, 35 helikopter, 982personel ile sürdürülmektedir. Çalışmalarda; @OGMgovtr, #AFAD,@jandarma,@EmniyetGM, itfaiye, belediye ve STK ekipleri görev almaktadır.”

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