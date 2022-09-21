Marmaris’teki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor!
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla- Marmaris’teki orman yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
YENİ AKİT ANKARA
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla- Marmaris’teki orman yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ifadelerine yer verildi; “14 uçak, 35 helikopter, 982personel ile sürdürülmektedir. Çalışmalarda; @OGMgovtr, #AFAD,@jandarma,@EmniyetGM, itfaiye, belediye ve STK ekipleri görev almaktadır.”