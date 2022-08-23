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Aktüel Marmaris'te yanan tekne küle döndü
Aktüel

Marmaris'te yanan tekne küle döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 22:11:00 - 2022-08-23 22:12:34

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt sahilinde bekleyen bir tekneden alevler yükselmeye başladı. Karacasöğüt sahilinden denizdeki bot ve teknelere akaryakıt taşıdığı ileri sürülen teknedeki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Sahilde bağlı olduğu düşünülen teknedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede konuşlu ekipleri müdahale etti. Orman ekiplerinin müdahalesine rağmen alev alan ahşap tekne tamamen yandı.

Yangın sırasında teknede yakıt tankının bulunmadığı öğrenildi.

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