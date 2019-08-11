Marmaris'te korkutan deprem! Muğla'nın Marmaris açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.60 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Ayrıntılar Geliyor...

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