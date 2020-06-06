  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Marmaris Körfezinde Yunusların dansı

Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum’da görülen Yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezinde ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:25:25 -
Marmaris Körfezinde Yunusların dansı

Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum’da görülen Yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezinde ortaya çıktı.


Marmaris’te bir gezi teknesinde çalışan Vedat Sular, Marmaris Körfezinde tekne seyir halinde iken Yunuslar ile karşılaştı. Tekne ile birlikte uzun süre yan yana yüzen Yunus balıkları görsel şölen sundu.


Tekne ile yan yana yüzen üç Yunus balığı, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu. Teknede görevli Vedat Sular bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı