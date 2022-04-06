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Ekonomi Marmaray'a da zam geldi
Ekonomi

Marmaray'a da zam geldi

İstanbul'da toplu taşımaya gelen zammın ardından Marmaray'a da zam geldiği duyuruldu. Yeni zamla birlikte Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 17:34:00 -
Marmaray'a da zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam haberleri devam ediyor. UKOME'den çıkan yüzde 40 zammın ardından bir zam haberi de Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Marmaray ücretlerine, yüzde 36 zam yapıldı. En yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya çıkarıldı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

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